Bloccate in auto a Roma per il maltempo,soccorse due persone

Sono una cinquantina gli interventi della Polizia Locale per la forte ondata di maltempo che si è abbattuta in città, in particolare nelle prime ore del mattino.

Tra le zone maggiormente interessate il quadrante sud della Capitale, dove si registrano diversi allagamenti oltre ad alcune cadute di alberi e rami. In via Cristoforo Colombo, all'altezza di Piazzale Venticinque Marzo 1957, intervento di una pattuglia dei caschi bianchi del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) poco prima delle ore 6 per aiutare due cittadini rimasti bloccati all'interno dell'auto per un allagamento della carreggiata. Gli agenti si sono attivati, insieme ai Vigili del Fuoco. Per uno dei due passeggeri, una donna di 56 anni, si è reso necessario il traporto presso l'ospedale Sant'Eugenio per le cure del caso.

Chiusa via Cassia, all'altezza di via Cassia Nuova in direzione di Piazza dei Giuochi Delfici, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata. Non risultano danni a cose e persone. Alberi caduti anche in via di Mezzocammino e via della Magliana, che risulta attualmente chiusa all'altezza del Canile di Muratella, fino a via Luigi Dasti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA