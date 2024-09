"Nel Lazio abbiamo raccolto 130mila firme, tra banchetti e online, per difendere l'unità nazionale e dire no all'autonomia differenziata, una proposta che non farà altro che aumentare le diseguaglianze sociali e territoriali nel nostro Paese. Lo diciamo di nuovo: l'Italia è una".

Lo scrive Daniele Leodori, segretario Pd Lazio, sui social.





