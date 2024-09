All'ospedale di Tarquinia un nuovo poliambulatorio

Il commissario straordinario della Asl Viterbo Egisto Bianconi, questa mattina ha visitato gli ambienti sanitari completamente riqualificati del poliambulatorio di medicina generale dell'ospedale di Tarquinia, in provincia di Viterbo.

Si tratta complessivamente di 13 stanze allestite secondo i moderni standard di accoglienza, ristrutturate con oltre 130mila euro di investimento complessivo.

Il nuovo reparto già pienamente operativo eroga servizi di pneumologia, cardiologia, day hospital medico, neurologia, nefrologia, eco-cardiografia e fisiopatologia respiratoria.

Durante la visita il commissario Bianconi era accompagnato dal sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, Bernadette Macchione della direzione sanitaria ospedaliera, dai professionisti dell'ospedale del litorale, e dai rappresentanti della famiglia Angeletti, presenti perché hanno contribuito, in maniera determinante, alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli ambienti con una donazione liberale.

Il gesto è stato compiuto dalla famiglia Angeletti, in ricordo di Roberto Angeletti, per molti anni primario di Medicina generale dell'ospedale tarquiniese, e a cui è stato intitolato il nuovo poliambulatorio con una targa su cui è incisa una frase scelta dalla figlia Maria Elena.

Sempre questa mattina, il comitato per l'ospedale di Tarquinia ha donato una poltrona reclinabile per la somministrazione della chemio terapia all'ambulatorio oncologico, grazie alla generosità di tanti cittadini che hanno partecipato alle numerose iniziative realizzate dal comitato durante l'estate.

"Quella di oggi - ha detto Bianconi - è stata una mattinata nella quale è stato riaffermato il senso di appartenenza di un ospedale, intimamente legato alla propria comunità. Un grazie finale e di cuore alla famiglia Angeletti - ha concluso - e ai tanti tarquiniesi che si impegnano con costanza nel Comitato creato per sostenere il loro, e il nostro, ospedale".



