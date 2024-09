Tagliavanti, 'contrastare insieme la criminalità organizzata'

Per contrastare la criminalità organizzata, "le forze dell'ordine, le istituzioni dello Stato hanno il compito prioritario e fanno un grande lavoro ma non possono e non devono essere lasciate da sole. Ogni istituzione della Repubblica deve sapere cosa può fare, quale contributo può dare. Noi rappresentiamo in parte anche il mondo delle imprese e le stesse imprese possono fare molto per il contrasto alla criminalità. La Camera di Commercio può fare molto". Così il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, al convegno "Le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia romana" organizzato dalla Camera di Commercio nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Piazza di Pietra, a Roma. "Sappiamo quanto le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia siano un'insidia non solo economica ma anche sociale - ha evidenziato - e quanto sottovalutare questo fenomeno compromette soprattutto il futuro, specialmente quando pensiamo alle nuove generazioni".

Tagliavanti ha poi spiegato come "la cattiva economia" abbia "un vantaggio economico enorme, se lasciata a se stante uccide la buona economia". E ha ricordato che l'attività economica sia cambiata: "spesso ha il volto di un professionista, ha il volto elegante, che può ingannare l'interlocutore e il professionista.

Questa invisibilità della nuova attività criminale è aggravata dal fatto anche che ci sono nuove tecnologie che i criminali hanno saputo utilizzare bene per i proprio fini". Questo, quindi, "significa che uno dei livelli di contrasto che dobbiamo realizzare" deve "tenere anche conto di queste nuove tecnologie".



