Sport e Salute-Regione Lazio insieme per incentivare sport

Attivare iniziative, progetti e azioni che incentivino l'attività fisica diffondendo la cultura della prevenzione, del benessere e uno stile di vita attivo. È quanto prevede il protocollo d'intesa siglato da Regione Lazio e Sport e Salute. Il documento, sottoscritto dall'assessore regionale allo sport, Elena Palazzo, e dal presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, certifica l'avvio di un rapporto che vedrà, tra le altre, sviluppo e riqualificazione dell'impiantistica sportiva, programmi per inclusione e sviluppo sociale attraverso lo sport così come progettualità per l'accesso dei giovani alla pratica sportiva.

"Si avvia ufficialmente un rapporto con la Regione che permetterà di dare un forte impulso all'azione di promozione dello sport, della salute e dei corretti stili di vita. Con i progetti e le attività che scaturiranno da questo protocollo, puntiamo ad incidere concretamente nella vita dei cittadini e nelle loro scelte in tema di attività fisica, prevenzione ed alimentazione", le parole di Mezzaroma.

Palazzo ribadisce l'intenzione di "creare un modello Lazio di collaborazione istituzionale per la gestione e la valorizzazione di asset legati al mondo dello sport. Se vogliamo rendere lo sport un diritto, dobbiamo fare in modo che nessuno sia tagliato fuori per motivi economici, sociali o anagrafici. Per questo presto renderemo disponibili dei voucher per l'iscrizione dei ragazzi alle Asd e Ssd. Tra i progetti prioritari concordati con Sport e Salute, incentivi alla pratica sportiva per over 65 e attività legate alla progettazione di impiantistica preferibilmente collocata in aree periferiche".



