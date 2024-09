New Cold e Froneri, al via lavori maxi magazzino del freddo

Via ufficiale ai lavori per la realizzazione del più grande magazzino alimentare del freddo nel Centro e Sud Italia. Alto oltre 40 metri, sarà in grado di ospitare oltre 62mila pallets: lo stanno realizzando con un investimento da 70 milioni di euro gli olandesi di New Cold insieme al principale gruppo italiano del gelato Froneri. I lavori stanno interessando l'area a due passi dal casello A1 di Ferentino (Frosinone) adiacente allo stabilimento che produce, tra gli altri, il Maxi Bon e la Coppa del Nonno. Che sarà collegato al nuovo polo del freddo attraverso un tunnel sotterraneo.

L'impianto sarà ultimato da un consorzio di imprese del territorio guidato dalla Zeta Costruzioni entro i primi mesi del 2026 e svilupperà tra i 150 ed i 200 posti di lavoro, secondo le cifre presentate oggi da Bram Hage, Ceo di NewCold, Luca Quaresima country manager per l'Italia, Pietro Monaco Global Head of Operations di Froneri e dal sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta.

Oggi c'è stata la posa della prima pietra e lo stabilimento entrerà in funzione nel 2026, puntando alla massima sostenibilità ambientale grazie all'impiego dell'idrogeno che verrà messo in rete dalla joint venture che vede insieme Sgi - Società gasdotti Italia, Engie, Consorzio Industriale del Lazio ed Università di Cassino, impegnate da alcuni mesi a realizzare la relativa infrastruttura nel vicino territorio del Comune di Patrica.

Una soluzione inedita per il mercato italiano, che punta ad ottenere importanti benefici ambientali e ridurre l'inquinamento da trasporto, supportando la crescita del business di Froneri e ampliando ulteriormente la partnership virtuosa tra le due realtà.



