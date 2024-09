Marco Masini, tre date evento nei palasport nel 2025

Il 2024 si conferma un anno speciale per Marco Masini: al traguardo dei 60 anni, appena compiuti, si aggiungono la pubblicazione del nuovo progetto discografico 10 Amori, in uscita il 4 ottobre, e la notizia a sorpresa di 10 Amori Live 2025, il suo atteso ritorno dal vivo nei palasport con tre date evento: il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, il 24 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze.

"La cosa più bella di questo ritorno sarà l'attesa - racconta Masini -. L'attesa che ti separa dal respirare di nuovo quell'odore respirato a 30 anni, l'attesa di quell'urlo indimenticabile che provi la prima volta che incroci migliaia di occhi, l'attesa di quell'emozione che ti permette di sentire davvero tua la vita. Questa vita. Vissuta per voi e con voi!".

I biglietti per le tre date sono disponibili da martedì 24 settembre, su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Il cantautore e musicista emozionerà il suo pubblico nei grandi spazi sia interpretando i suoi più grandi successi sia alcuni brani estratti dal nuovo album 10 Amori. Insieme a Marco sul palco ci saranno: Massimiliano Agati (batteria e percussioni), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica), Cesare Chiodo (direzione musicale e basso elettrico), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).



