Europa League: Lazio verso Dinamo Kiev, Castellanos in gruppo

La Lazio è pronta ad iniziare la propria avventura in Europa League. La squadra di Baroni è scesa in campo per la rifinitura nel centro sportivo di Formello - con i primi 15 minuti aperti ai media - sotto gli occhi del direttore sportivo Angelo Fabiani, presente a bordo campo per osservare i calciatori. Tutti presenti, compreso Valentin Castellanos che ha svolto l'allenamento insieme al resto dei compagni. Difficile, però, che l'argentino venga rischiato dall'inizio contro la Dinamo Kiev; l'attaccante, dopo l'edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra che lo ha tenuto fuori dalla trasferta di Firenze, è molto probabile che possa accomodarsi in panchina scendendo in campo solo qualche minuto qualora la situazione lo richiedesse.

A parte ha lavorato invece Gigot, il difensore fermato da una contusione alla spalle sinistra. Nel pomeriggio è prevista la partenza per Amburgo, campo neutro dove si giocherà la sfida con la Dinamo Kiev, mentre alle 19 il tecnico Baroni e un calciatore prenderanno la parola per presentare la prima sfida europea della nuova Lazio.



