Europa League: Baroni, la coppa è un obiettivo non un intralcio

"L'Europa League è un obiettivo, ci mancherebbe altro. Non è un intralcio ma un'opportunità importante per fare esperienza e ben vengano queste partite, ce la dobbiamo giocare alla grande sotto tutti gli aspetti. Il format dell'Europa League è bello, per noi è una competizione prestigiosa e domani incontriamo un avversario complicato, che ha fatto i preliminari e sappiamo che ci saranno difficoltà.

Servirà una grande prestazione contro questa Dinamo Kiev". Sono queste le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, nella conferenza che anticipa il debutto della squadra biancoceleste nel torneo, contro la squadra ucraina ad Amburgo.

Il tecnico, poi, sottolinea ancora come la vetrina europea possa essere "un'occasione per qualcuno che ha giocato meno, anche se considero tutti titolari", mentre su Provedel ammette che "domani giocherà quasi sicuramente. Ma Mandas è un valore importante per la società e ci saranno occasioni anche per lui".

Infine un pensiero su Castellanos, convocato ma che "viene da 5 giorni in cui non si è allenato. E' disponibile, vediamo se a gara in corso eventualmente", conclude.



