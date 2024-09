Assessore Roma, 'oltre 4.200 candidati per le 1000 licenze taxi'

"Si è chiuso ieri sera alle 23.59, con un totale di 4.274 candidature, il bando pubblicato da Roma Capitale per il rilascio di mille licenze taxi". Lo annuncia in una nota l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

"Il numero elevato di candidate e candidati, in linea con le nostre aspettative - aggiunge - testimonia il buon lavoro portato avanti dal Dipartimento nella stesura dell'Avviso Pubblico. Alcuni numeri: le donne candidate sono 799, pari a circa il 19%; il 34,51% dei candidati ha più di 49 anni, il 27,66% da 40 a 49, il 25,33% da 30 a 39, il 12,3% meno di 30 anni. I candidati che hanno già esercitato l'attività di sostituto alla guida sono 1.584 pari a circa il 37% delle domande".

"Le candidature alla licenza di tipo ordinario sono la stragrande maggioranza: quasi il 79%; quelle per la licenza per il trasporto disabili, il 2,5%; i restanti hanno optato per entrambe le tipologie".



