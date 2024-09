Armati di pistola rapinano 2 volte ufficio postale, arrestati

Avrebbero commesso due rapine a mano armata in un ufficio postale della capitale. Per questo i carabinieri della compagnia Trionfale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della Procura, nei confronti di due uomini italiani.

Le indagini sono scattate dopo due rapine commesse a novembre e aprile scorso all'ufficio postale di via Grottarossa dove uomini, con il volto coperto e armati di pistola, dopo aver rinchiuso i dipendenti in alcuni uffici hanno costretto il direttore ad aprire la cassaforte, rubando circa 300mila euro in contanti. Andando via dopo la seconda rapina, i due avrebbero esclamato "la terza volta non verremo perché troppo rischioso, buone vacanze". Entrambi indossavano mascherine chirurgiche, occhiali da sole e guanti calzati, uno un camice bianco mentre l'altro un abbigliamento da lavoro. Dettaglio successivamente risultato determinante per la loro identificazione si è rivelato essere un tatuaggio di uno dei due indiziati, fra il pollice e l'indice della sua mano sinistra.

Sulla base delle testimonianze raccolte e dell'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza i carabinieri sono risaliti ai due presunti responsabili.



