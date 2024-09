Ufficio scolastico Lazio e Rai Radio Kids, 500 alunni coinvolti

Nuova collaborazione tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Rai Radio Kids in occasione della celebrazione dei 100 anni della radio e l'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. Questo progetto coinvolgerà oltre 500 studenti delle scuole primarie del Lazio, con l'obiettivo di avvicinarli alla cultura, alla storia e alla tecnologia anche attraverso attività ludiche e di intrattenimento.

Una serie di eventi, in programma dal 30 settembre 2024 al 4 ottobre 2024, si svolgerà presso gli spazi espositivi della Vaccheria di Roma, dove le bambine e i bambini potranno scoprire il mondo della radio e il contributo di Marconi alle comunicazioni moderne. Attraverso giochi educativi, trasmissioni radiofoniche speciali e incontri con esperti del settore, gli alunni avranno l'opportunità di immergersi in un viaggio nel tempo, esplorando come la radio ha trasformato la società e continua a farlo ancora oggi.

Durante gli eventi, i bambini avranno l'opportunità di esplorare una vasta collezione di radio storiche, entrare in un'installazione futuristica con proiezioni immersive e culminare il loro percorso in una sala teatro dove ad attenderli ci saranno i protagonisti e i personaggi di Rai Radio Kids. A rendere ancor più esclusiva l'iniziativa, anche ai fini didattici, ci sarà un animatore professionista che guiderà i bambini nella creazione di personaggi in plastilina e che, grazie a tecniche di animazione video, diventeranno i protagonisti di un cartone animato creato in diretta.

"È con grande entusiasmo che annunciamo questa rinnovata collaborazione con Rai Radio Kids" - dice il direttore generale dell'Usr Lazio, Anna Paola Sabatini - "e nel farlo ringrazio Marco Lanzarone, direttore di Radio digitali specializzate e podcast. Credo fermamente che sia fondamentale promuovere progetti rivolti anche agli studenti più piccoli della nostra regione. Iniziative come questa non solo arricchiscono il loro percorso educativo, ma stimolano anche la curiosità e l'interesse per la tecnologia e la storia. La radio, con la sua lunga tradizione, rappresenta un ponte tra passato e futuro, e siamo orgogliosi di poter offrire questa esperienza formativa ed educativa alle bambine e ai bambini delle scuole primarie del Lazio".



