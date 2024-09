Musica, fanbase: è morta la madre di Marco Mengoni

E' morta la madre di Marco Mengoni, secondo una delle principali comunità web dei fan del cantautore 36enne.

Malata da tempo, Nadia Ferrari sarebbe deceduta ieri all'età di 61 anni. "'Ronciglione per Marco' è vicino alla famiglia Mengoni per la perdita di Nadia", si legge in un post pubblicato in serata su Facebook.

A sua madre Marco ha dedicato la canzone 'Luce' (2021) del suo sesto disco 'Materia (Terra)'. Ronciglione è il paese natale di Mengoni, in provincia di Viterbo.



