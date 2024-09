"L'eventuale acquisizione dell'Everton non modifica in alcun modo il nostro impegno verso la Roma". Lo dicono Dan e Ryan Friedkin in un comunicato pubblicato dal club giallorosso sul proprio sito. " Al contrario, la sinergia tra i club potrà portare solo vantaggi alla Roma - hanno aggiunto -. Ogni club del nostro portafoglio opera indipendentemente, e la Roma rimane al centro delle nostre ambizioni calcistiche".



