Crollo colposo. E' il reato ipotizzato dalla Procura di Roma nel procedimento aperto in relazione al crollo del cavalcavia avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel corso dei lavori sulla A1 Milano-Napoli all'altezza di Torrenova. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, si procede in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro.Il crollo ha causato il ferimento, anche se in forma lieve, di un operaio.



