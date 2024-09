Alice nella città, da Coppola a Scott fino a Steve McQueen

Alice nella città (16-27 ottobre), sezione autonoma e parallela della Festa di Roma dedicata ai giovani e diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, rende omaggio a due grandi maestri del cinema internazionale come Francis Ford Coppola e Ridley Scott. Propone poi l'anteprima di 'Blitz' di Steve McQueen, omaggia Christopher Reeve nel ventesimo della sua morte e mette in campo cinque serie tra le più amate dai giovani e quattordici film in concorso.

Ecco le principali novità di questa 22/a edizione presentata stamani all'Auditorium Parco della Musica.

Dopo l'annunciata pre-apertura, lunedì 14 ottobre a Cinecittà, con l'anteprima italiana di 'Megalopolis' (evento organizzato in coproduzione con la Festa del Cinema), Coppola sarà protagonista il giorno dopo di un incontro con le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole di cinema, accreditati e pubblico.

Per raccontare Ridley Scott invece ci sarà il suo primo corto del 1965, The Boy and the Bycicle, da lui scritto, diretto e prodotto insieme al fratello Tony. Prendendo spunto da questo film ci saranno incontri per raccontare il dietro le quinte del suo cinema attraverso gli italiani che hanno lavorato con lui.

Per ora non è prevista a Roma la presenza del regista de Il gladiatore ma - dice Bettini in conferenza stampa - non si esclude una "sorpresa che potremmo annunciare più avanti".

Ai tre titoli già annunciati, ovvero 'Megalopolis', 'Il ragazzo dai pantaloni rosa' e il film a episodi '100 di questi anni', si aggiunge dunque l'anteprima di 'Blitz' di Steve McQueen, con la sua storia di sopravvivenza e coraggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA