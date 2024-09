Tre arresti in flagranza per spaccio di stupefacenti a Frosinone

I carabinieri del Nucleo operativo di Frosinone hanno compiuto una retata antidroga in una palazzina dello Scalo: con il supporto dei dalle unità cinofile giunte da Roma Ponte Galeria hanno individuato e fatto irruzione in un appartamento trasformato in un mercatino dello stupefacente. Alla vista dei militari le persone all'interno hanno tentato di disfarsi dello stupefacente gettandolo nei servizi igienici senza però riuscirci: i carabinieri hanno ispezionato anche le condotte fognarie sequestrando 15 grammi di cocaina sigillati in pellicola di plastica; erano arrivati nel pozzetto terminale di una condotta fognaria.

L'appartamento - stando alle indagini - fungeva da base di spaccio, considerato che al suo interno sono stati trovati hashish, due bilancini di precisione intrisi di sostanza stupefacente, 350 euro in contanti ritenuti l'incasso delle singole dosi. L'appartamento era protetto da un sistema di telecamere a circuito chiuso, utilizzato per monitorare gli ingressi dell'abitazione: è stato attraverso quelle immagini che all'interno hanno visto arrivare i carabinieri e gettato la cocaina nel water.

Al termine delle operazioni i carabinieri hanno arrestato le tre persone che si trovavano nell'alloggio : un 47 enne residente a Ceccano, una 41enne residente a Ferentino ed un 28enne albanese domiciliato a Torrice, risultato clandestino sul territorio nazionale.



