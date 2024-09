Metro C chiude la sera per collaudi prolungamento al Colosseo

"Nell'ambito delle attività propedeutiche all'estensione a Colosseo della linea C della metropolitana, che Roma Metropolitane sta coordinando per conto di Roma Capitale, sono necessarie prove integrate e test estesi che comprendono anche parte della linea esistente. Per questa ragione, dai tre enti che si occupano della fase di costruzione, è stata richiesta la disponibilità di porzioni di linea, dalle 21 a fine servizio e, in alcuni giorni, dell'intera linea, trattandosi di attività chiaramente incompatibili con la gestione commerciale del servizio di trasporto". Lo rende noto Atac che ha "provveduto a organizzare un nuovo programma di esercizio che inizierà lunedì prossimo, 23 settembre, e durerà fino al prossimo 7 dicembre".

In particolare, spiega la municipalizzata, dal 23 settembre al 31 ottobre la tratta Malatesta-San Giovanni chiuderà a partire dalle 21 e sarà sostituita, per il rimanente orario di servizio, con un servizio navetta. A partire dalle 20.30 del 4 ottobre e fino al termine del servizio del 6 ottobre, ed a partire dalle 20.30 del 25 ottobre fino al termine del servizio del 27 ottobre, la linea C sarà integralmente sostituita da navette. Dall'1 novembre fino al 7 dicembre l'intera linea sarà sostituita da navette a partire dalle 20.30 e fino al termine del servizio.

La seconda fase dei lavori, che inizierà il 7 gennaio, prevede un cronoprogramma in corso di finalizzazione che sarà comunicato preventivamente alla clientela.



