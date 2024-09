Sciopero trasporti, a Roma chiusure alle metro e bus a rischio

La metro B di Roma prosegue il suo servizio, cosi come la Ferrotramvia. In chiusura invece le metro A e C insieme alla B1 (Bologna-Jonio). In superficie possibili riduzioni di servizio. Lo fa sapere Atac in relazione allo sciopero dei trasporti.

Nella Capitale l'adesione del personale Atac allo sciopero del trasporto pubblico, rilevata in mattinata, è stata pari al 30,2%, fa sapere l'Agenzia per la mobilità di Roma.

Per Usb Lavoro Privato, a metà giornata, bilancio positivo dello sciopero a Roma: metro A e C chiuse, metro B fortemente ridotta, Roma-Lido chiusa, Termini-Giardinetti forti riduzioni, Servizio di superficie su gomma oltre 80% di adesione.

Il servizio dei mezzi pubblici, fa sapere l'Agenzia per la mobilità di Roma, sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20



