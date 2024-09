Rocca, 'nuovo Policlinico Umberto I Roma nell'area del Pertini'

"L'Umberto I è l'ospedale più importante d'Italia. Abbiamo provato a vedere se era fattibile realizzarlo lì a viale dell'Università ma il tavolo tecnico ha certificato che non si può fare. Abbiamo un posto con la cubutara necessaria, un'area enorme al Pertini. Ottocento metri cubi per il nuovo ospedale. I cittadini in prossimità dell'attuale Policlinico potranno essere serviti da un ospedale ridimensionato: dai 1100 a 300 posti letto. Ma l'altissima specializzazione si sposterà nell'area del Pertini". Lo ha detto il presidente Francesco Rocca intervistato dal direttore del Tempo Tommaso Cerno, alla manifestazione "Itaca, viaggio tra le idee" a Formello.



