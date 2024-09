Rai Fiction alla Festa del Cinema di Roma

Le nuove vicende di Elena e Lila, ormai adulte; la storia di un'icona della tv italiana e quella di un personaggio nato dalla penna di Alexandre Dumas. Rai Fiction porta in anteprima alla Festa del Cinema di Roma tre titoli evento: L'amica geniale - Storia della bambina perduta, Mike e Il conte di Montecristo.

Tratta dai romanzi best seller di Elena Ferrante, la quarta parte della tetralogia, "Storia della bambina perduta" approfondisce gli anni adulti delle due protagoniste: tra maternità, tradimenti, minacce, sparizioni e disastri naturali, Elena e Lila si ritroveranno ancora una volta a vivere nello stesso quartiere. Già presentata in anteprima mondiale al Moma di New York lo scorso agosto, la serie è l'ultimo capitolo della storia e sarà trasmessa su Rai 1 da lunedì 11 novembre in prima serata in 5 appuntamenti.

È, invece, ispirata dal libro La versione di Mike di Mike Bongiorno, la miniserie Mike, in onda su Rai 1 in due serate, lunedì 21 e martedì 22 ottobre. A cento anni dalla nascita e a settanta dall'inizio delle trasmissioni televisive in Italia, la fiction vuole celebrare Bongiorno, ricordare la sua carriera irripetibile, ma raccontare anche la parte più intima: spigliato e sorridente di fronte alle telecamere, riservato e silenzioso nella vita privata. Nel cast, Claudio Gioè, Paolo Pierobon, Valentina Romani, Elia Nuzzolo, Massimo De Lorenzo, Augusto Fornari, Sandra Ceccarelli e con Tomas Arana nel ruolo di Philip Bongiorno, e con Clotilde Sabatino.

Il conte di Montecristo, infine, è tratto dal celeberrimo romanzo omonimo di Alexandre Dumas ed è una grande coproduzione internazionale che riporta in tv una storia di coraggio e vendetta.

Scritta da Sandro Petraglia, Lorenzo Bagnatori, Eleonora Bordi, Michela Straniero, Greg Latter, la serie in quattro serate è interpretata da un cast internazionale: Sam Claflin, Mikkel Boe F›lsgaard, Ana Girardot, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession, Harry Taurasi, Poppy Corby Tuech, Nicolas Maupas, Amaryllis August, Jason Barnett e Jeremy Irons nel ruolo dell'abate Faria.



