Nasce il premio Unita, attrici e attori premiano i colleghi

L'associazione U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro ed Audiovisivo) istituisce per la prima volta in Italia un premio in cui sono le stesse attrici e gli stessi attori a premiare le interpretazioni delle colleghe e dei colleghi nel corso di una serata speciale a Palazzo Ripetta durante la Festa del Cinema di Roma, il 21 ottobre.

Il Premio UNITA - si legge nell'annuncio - è espressione della sua missione che dalla sua nascita nel 2020 lavora per promuovere la centralità del mestiere dell'attore e per valorizzare l'impatto potente e vitale che la narrativa cinematografica e televisiva, insieme a quella teatrale, può avere sulla società, tutelando al tempo stesso la parità di diritti e di trattamento, non dimenticando mai il principio "Diverse interpretazioni, uguali diritti".

Vittoria Puccini, Presidente dell'Associazione: "Con questo premio vogliamo valorizzare e celebrare le interpretazioni e il lavoro delle attrici e degli attori, con un riconoscimento che arriva dai propri colleghi. La sua istituzione è uno dei primi obbiettivi che l'Associazione si è posta al momento della sua nascita, e il fatto che la prima edizione si svolga nella prestigiosa cornice della Festa del Cinema di Roma è motivo per noi di grande emozione. Sarà una festa delle interpretazioni che animano il nostro Cinema".

La serata evento sarà anche un'occasione per promuovere i progetti di UNITA grazie ai sostenitori che supporteranno l'evento, così da assicurare anche assistenza legale e professionale a tutti gli interpreti che ne abbiano necessità.

Atteso il red carpet all'Auditorium Parco della Musica che vedrà protagonista una numerosa delegazione di UNITA.

Il premio riconoscerà sette categorie con focus assoluto sulle performance attoriali. Vi è poi una categoria speciale che sarà votata e assegnata dal Direttivo.



