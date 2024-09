Mariuccia, 98 anni, la più anziana windsurfista d'Italia

Pratica windsurf ogni estate ormai da diversi anni, gioca a golf in un circolo romano, d'inverno scia e nella sua Liguria percorre a piedi chilometri e chilometri di sentieri nella zona di Sestri Levante: è la descrizione di solo alcuni degli hobby di Maria Carla Rivano, per tutti Mariuccia. E fin qui tutto normale, o quasi, se non si desse uno sguardo alla carta d'identità della signora, che questo novembre soffierà su 98 candeline.

"Non capisco perché tutta questa attenzione nei miei confronti - afferma candida Mariuccia di rientro nella sua casa a Roma, dopo un lungo mese di vacanza a Palau - non sono mai stata la classica casalinga che si occupa delle faccende domestiche e dei figli, seppure ne abbia avuto tre. Ho sempre fatto sport, fin da giovane e continuo a praticarlo anche ora che sono anziana".

Vedova da oltre vent'anni, nonna di sei nipotini, Mariuccia Rivano è legata alla Sardegna e alla Gallura da molte decadi.

A Porto Pollo questa anziana signora è diventata la mascotte dell'Mb Pro Center, scuola e centro di windsurf e kite-surf, in cui Mariuccia è stata accolta a braccia aperte: "Non mi lasciano mai sola in acqua e mi aiutano con le partenze e i bordi che faccio".



