Loren accolta da un applauso, per lei canteranno Sting e Pausini

Inizia la festa per i 90 anni di Sophia Loren, che al The Space cinema Moderno di Roma è stata accolta da un lungo e caloroso applauso. I tanti invitati, tra Vip e rappresentanti istituzionali, le hanno cantato 'tanti auguri', mentre la famiglia ha fatto dei discorsi sul palco.

Nel corso della serata è prevista la consegna di un riconoscimento dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, e la presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia. Ma non solo. Sting canterà per la diva 'Every little thing she does is magic', mentre Laura Pausini interpreterà 'Io sì (Seen)', il brano della colonna sonora del film 'La vita davanti a sé', l'ultimo in cui ha recitato Loren, diretto dal figlio Edoardo Ponti.



