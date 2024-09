Giornata della Pace, sabato a Roma concerto al Fontanone

Un concerto in occasione della Giornata Mondiale della Pace alla Fontana dell'Acqua Paola al Gianicolo a Roma. L'iniziativa, in programma il prossimo 21 settembre alle ore 18.30 grazie alla Fondazione Nicola Bulgari, vede impegnata l'Orchestra giovanile Fontane di Roma.

I giovani musicisti professionisti dell'orchestra, tutti under 30, compreso il 24enne direttore Luciano Siani, si cimenteranno in un repertorio che va da Borodin a Gershwin, da Shostakovich a Raksin e Marquez. Con queste "Note di pace" (questo è il titolo del concerto) i giovani musicisti lanceranno un messaggio di speranza per il futuro, "un futuro dove l'arte, la musica e la bellezza siano posti alla base di una convivenza pacifica, libera da guerre e conflitti. Un futuro dove, al posto degli eserciti, ci saranno orchestre!".

"Siamo orgogliosi di sostenere un concerto di una giovane orchestra per la pace, un evento che offre un'importante opportunità per diffondere messaggi di unità e speranza. Questo concerto dimostra come la musica possa unire le persone e favorire la comprensione reciproca in un mondo che ha un grande bisogno di armonia", dichiara Nicola Bulgari, mecenate della serata patrocinata da Roma Capitale.

Il concerto assumerà uno speciale valore simbolico per l'Orchestra, il cui nome è "Fontane di Roma", che avrà l'opportunità di esibirsi proprio vicino alla fontana dell'Acqua Paola ("Fontanone"), uno dei luoghi più iconici della capitale.

Il nome della compagine orchestrale, oltre ad essere un omaggio al compositore Ottorino Respighi, che scrisse un poema sinfonico intitolato proprio Fontane di Roma, trae ispirazione da una citazione del Maestro Claudio Abbado: "La cultura è un bene comune primario come l'acqua: i teatri, le biblioteche, i cinema sono come tanti acquedotti".



