Festa Roma, Nastasi, da sponsor BNL sempre meno soldi

"Ormai gli sponsor, compreso quello principale la BNL, danno ormai un settimo rispetto a diciannove anni fa" così Salvatore Nastasi, neo-presidente della Fondazione Cinema per Roma a chiuso stamani polemizzando la presentazione alla stampa della 19/ma edizione della Festa di Roma (16-27 ottobre). E questo per mettere in evidenza la difficoltà di portare avanti questa manifestazione con un budget di 8,5 milioni di Euro. La BNL Paribas replica con una nota mostrando il rinnovato impegno per il cinema dell'istituto.

Claudia Cattani, Presidente di BNL BNP Paribas sottolinea infatti nella nota come: «La vicinanza di BNL BNP Paribas alla Festa del Cinema è in linea con una strategia di lungo periodo della Banca che - nel cinema come nella cultura, nell'arte, nello sport e nel tennis - segue un percorso consolidato per sostenere la crescita degli eventi, accompagnandone e favorendone lo sviluppo. In 19 anni insieme, abbiamo contribuito al successo di questa Manifestazione, in coerenza con il nostro impegno - da oltre 80 anni con più di 5000 film sostenuti - al fianco dell'industria cinematografica per il suo valore artistico, sociale ed economico».

Non solo nel comunicato si ricorda l'impegno della BNL anche "per i Nastri d'Argento, il più antico premio cinematografico italiano, assegnato dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici; 'Rendez-vous', festival del nuovo cinema francese, rassegna cinematografica organizzata dall'Institut Français Italia; 'Cinema in Piazza', la rassegna dell'Associazione Piccolo Cinema America; 'Visioni dal Mondo', il festival internazionale dedicato al cinema documentale".





