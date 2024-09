Cybersicurezza, parte dal Lazio campagna per strutture sanitarie

Parte dal Lazio la campagna di sensibilizzazione delle strutture sanitarie sul tema della cybersicurezza attraverso linee guida operative specifiche per la Sanità redatte dall'Acn. Il progetto è stato presentato stamattina nella sede della Regione in occasione del convegno "La minaccia cibernetica al settore sanitario". Il Lazio è la Regione da cui parte questo progetto, all'interno di un'ampia campagna nazionale che nei prossimi mesi toccherà tutti gli enti territoriali italiani.

All'evento hanno partecipato il presidente della Regione Francesco Rocca; il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano; il direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi; il direttore della direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani; il vicedirettore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Nunzia Ciardi.

Durante il convegno è stato presentato l'ultimo report dell'Acn sulla minaccia cibernetica al settore sanitario.

I dati evidenziano come da gennaio 2022 a giugno 2024, in Italia, si sono verificati più di 25 eventi ransomware ai danni di questo delicato settore, interessando quasi 50 tra strutture sanitarie, presidi ospedalieri e servizi sanitari sul territorio. La sanità, nel 2023, si colloca al terzo posto tra i comparti più colpiti, dopo il manifatturiero e la vendita al dettaglio. Nel 2023, l'Italia è quindi risultata il terzo Paese UE (dopo Germania e Francia) e il sesto a livello globale, più colpito da ransomware.

"Nel 2021 la Regione è stata colpita da un attacco hacker gravissimo che ha esposto l'amministrazione sanitaria. Tutto questo fa parte delle nuove tattiche di guerra", ha detto il presidente della Regione Francesco Rocca intervenendo al convegno. "Forti di questa esperienza - ha aggiunto - abbiamo impresso un'accelerazione anche grazie alle risorse che consentiranno alle nostre aziende di avere il massimo delle tecnologie disponibili". Rocca ha spiegato che si tratta di "47 milioni messi a disposizione dal dipartimento per la Transizione Digitale e "9 messi in campo dalla Regione per investire sulla sicurezza dei dati dei nostri pazienti. È una priorità proteggere i dati e dare sicurezza di qualità ai cittadini".





