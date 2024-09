Torna a Roma 'Puliamo il mondo' di Legambiente

Torna Puliamo il Mondo di Legambiente, la 32esima edizione della più grande iniziativa mondiale di volontariato. Per la stampa e i cittadini romani, l'appuntamento principale sarà all'ombra del Colosseo e nel parco di Colle Oppio dove, attivisti del cigno verde, volontari di EY foundation, cittadine e cittadini si incontreranno per dar luogo a una grande giornata di riqualificazione nel cuore della Capitale, durante la quale verranno ripulite le aree interne del parco e quelle prospicienti il colosseo: per l'occasione si svolgeranno anche dei laboratori di park-litter per caratterizzare la tipologia di rifiuti presenti nell'area.

"Per il fine settimana di Puliamo il Mondo lanciamo a tutte e a tutti un appello alla partecipazione - dichiara Maria Domenica Boiano direttrice di Legambiente Lazio - perchè ognuno, con guanti e sacchi può dare il proprio contributo nel fare più belle e accoglienti le nostre città e i nostri territori. Tanti sono infatti gli appuntamenti diffusi in tutta Roma e nel Lazio, da quelli in occasione dell'Appia Day, festeggiando così la regina viarum appena inserita dall'Unesco nell'elenco dei siti patrimonio mondiale dell'umanità, a quelli in ciascun altro luogo della nostra regione". Per poter partecipare e dare una mano basta individuare quello più giusto per ciascuno al link https://puliamoilmondo.it/partecipa/



Riproduzione riservata © Copyright ANSA