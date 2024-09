Preside liceo '200 convocazioni per 4 supplenti,niente risposte'

"Si parla tanto di precariato, si sparano numeri sui giornali ma quando poi le scuole chiamano non risponde nessuno che voglia venire ad insegnare". A raccontarlo all'ANSA è la preside del Liceo Montessori di Roma, Anna Maria De Luca. "Ci servono 4 docenti di Italiano e Latino - spiega la dirigente scolastica - e abbiamo fatto oltre 200 convocazioni ma le graduatorie Gae sono esaurite, dalla seconda fascia non ha risposto nessuno, dalla terza fascia ha risposto solo una persona ma in maniera incompleta. La scadenza è domani alle 13 per assumere servizio lunedi' alle 8. Spero che entro domani arrivino moltissime candidature ma al momento siamo senza supplenti".

Il Liceo Maria Montessori è una scuola pubblica prestigiosa, una in Corso Trieste e l'altra vicino Piazza Vescovio, "è nei pressi della metropolitana e quindi comoda da raggiungere anche per chi, per esempio, arrivi da Napoli o da altre località: si può prendere il treno, poi la metro e arrivare, ma neppure questo ha indotto a rispondere alle nostre chiamate. Mi chiedo, se i precari sono circa 200 mila come si legge sulla stampa, come mai non risponde nessuno? Non tornano i conti", conclude la preside.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA