Lazio: Castellanos a parte, verso forfait con Fiorentina

Valentin Castellanos, dopo l'esito degli esami che hanno evidenziato un edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra, è sceso in campo a Formello. L'argentino, in scarpe da ginnastica, è stato seguito da uno dei preparatori per un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo.

Scongiurato lo stiramento, l'attaccante sarà valutato quotidianamente ma dovrebbe comunque essere risparmiato dalla trasferta di Firenze e forse anche dall'impegno in Europa League contro la Dinamo Kiev per tornare a pieno regime contro il Torino.

Baroni, che oggi a Formello ha ricevuto il premio "Avversari sì, nemici mai" da parte di Eifa CalcioElite e della delegazione di Roma Capitale alla presenza consigliere Giorgio Trabucco, non vuole prendersi rischi inutili e dovrebbe quindi presentarsi al Franchi senza l'argentino ma con un Dia in grande forma - 2 gol in due partite giocate da titolare - supportato da Zaccagni e uno tra Noslin e Castrovilli.



