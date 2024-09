Turismo, operatori del Lazio incontrano buyer internazionali

Si è aperto stamattina il workshop turistico internazionale "Buy Lazio & Rome" si terrà fino a domenica nella Capitale. Il workshop è un'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Roma e realizzata da Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale dell'Istituzione camerale.

Il "Buy Lazio & Rome" è una piattaforma di incontro d'affari tra la domanda internazionale e l'offerta turistica di Roma e del Lazio, dove viene valorizzato l'intero sistema turistico regionale: dal patrimonio storico, artistico, culturale e religioso, alle risorse naturalistiche e paesaggistiche, dal mare, alla montagna, alle coste, dai giardini ai parchi naturali, dalle produzioni tipiche gastronomiche, ai prodotti turistici sportivi e d'affari.

A partecipare a questa edizione 68 buyer provenienti dai mercati europei, dal Nord e Sud America e dal Giappone, e 120 seller del Lazio espressione dei vari prodotti turistici. Oltre 1.200 gli appuntamenti già registrati tra gli operatori partecipanti.

Nella giornata del 20 settembre si svolgeranno in presenza, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, gli incontri BtoB tra Buyer e Seller programmati attraverso la piattaforma di agenda on line.

Il "Buy Lazio & Rome" è realizzato con il supporto di Enit S.p.A., della Regione Lazio, di Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, del Convention Bureau Roma e Lazio e in collaborazione con le altre Camere di Commercio del Lazio e le Associazioni di categoria.



