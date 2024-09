L'Aula della Camera ha bocciato un ordine del giorno a prima firma di Angelo Bonelli al ddl sicurezza che impegnava il governo, sulla base della stretta prevista dal provvedimento per le occupazioni abusive, "a verificare che sia data attuazione alle nuove norme, qualora in vigore, anche per lo sgombero dell'immobile abusivamente occupato da Casapound anche al fine di recuperare tutti i canoni di locazione come stabilito da sentenza".



