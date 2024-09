Giubileo: Gualtieri, 'Prati più accogliente e funzionale'

"Le azioni che stiamo portando avanti riguardano la vera e propria trasformazione dell'intero quadrante di Prati rendendolo più accogliente e funzionale". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione del sopralluogo ai cantieri del Giubileo del rione Prati.

"I lavori in via Ottaviano, per renderla una piazza lineare con più spazi per i pedoni e con più verde, proseguono secondo la tabella di marcia - ha aggiunto - Stiamo piantumando 53 alberi e stiamo costruendo sette isole con sedute, fontanelle, wi-fi e stalli per bicilette. In piazza Risorgimento è da poco partito il cantiere per l'intera riqualificazione, utilizzando i sanpietrini di via Crescenzio nelle parti pedonali e introducendo anche il calcestre, per avere una superficie verde e permeabile. In questa piazza la parte pedonale passerà dal 50 al 75%, saranno piantumate 46 nuove alberature e la piazza sarà dotata di spazi ludici e sedute in legno. Inoltre, la disciplina del traffico temporanea consentirà, che porterà qualche disagio di cui ci scusiamo fin da ora, il passaggio nel lato nord della piazza".

"Infine - ha concluso Gualtieri -, con i lavori di via Crescenzio e quelli notturni di via Ovidio e delle altre vie limitrofe, abbiamo rifatto totalmente e in profondità il manto stradale, aumentando dove necessario la portata dei tombini per le acque chiare".



