Tra Pollon e Pera Toons, il Romics torna dal 3 al 6 ottobre

Giuseppe Palumbo, Hidetoshi Omori e Jim Cornish: sono questi i tre artisti che riceveranno i Romics d'Oro al festival internazionale di fumetto, animazione, cinema e games della capitale, in programma alla Fiera di Roma dal 3 al 6 ottobre.

Cinque padiglioni ospiteranno oltre 350 espositori, sei mostre e un'artist alley con più di cinquanta postazioni occupate da altrettanti fumettisti. "Di grande interesse il ciclo di masterclass e workshop con grandi autori italiani e internazionali - commenta Sabrina Perucca, direttrice artistica del festival - e grandi festeggiamenti per gli anniversari di Pollon, La storia infinita e il tenero Grisù". Spazio anche al fenomeno 'webtoon' (ci sarà l'esperto di freddure Pera Toons), ma non mancherà il tradizionale appuntamento con Topolino, con una presentazione del dietro le quinte dei lavori su un nuovo ciclo di storie dai toni chiaroscuri dedicato allo 'Shadow Circus'.

Saranno anche assegnati i premi Musicomics, dedicati agli artisti musicali che lavorano alle grandi produzioni audiovisive (tra i premiati c'è Giorgio Moroder), ed è "attesissimo - prosegue Perucca - il concerto di Cristina D'Avena". Tra le novità, un'area dedicata a bambini e ragazzi, con attività pensate per stimolare creatività e apprendimento attraverso laboratori tematici, giochi interattivi e intrattenimento.

I visitatori potranno poi divertirsi con giochi di carte, escape room e spazi per il retrogaming. Ovviamente non mancheranno i momenti dedicati ai travestimenti: sono confermati sia il Cosplay Kids - dedicato ai più piccini - e il Romics Cosplay Award, che selezionerà la miglior coppia di cosplay italiani che prenderà parte al World Cosplay Summit 2025 di Nagoya, il campionato mondiale del cosplay.



