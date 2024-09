Solo stranieri in classe a Fondi, l'ufficio scolastico regionale: "Riequilibrare le sezioni"

"I genitori degli studenti italiani hanno paura che la presenza di molti stranieri in classe rallenti le lezioni a causa della comprensione della lingua". Lo dice la preside Annarita Del Sole dell'istituto comprensivo Amato che si trova nello stesso edificio dell'istituto dell'Alfredo Aspri, a Fondi, dove i genitori degli studenti italiani hanno chiesto in blocco il nulla osta per togliere i figli dalle sezioni dove, secondo loro, c'erano troppi alunni stranieri. Ciò ha fatto si che ora alla scuola scuola elementare Aspri ci siano solo tre sezioni: una composta solamente da studenti indiani e bengalesi, una da albanesi e pakistani e, infine, una da soli italiani.



"Molti ragazzi di entrambi gli istituti sono extracomunitari. Nella mia scuola, ad esempio, rappresentano circa il 30% del totale. Alla Aspri prima le classi erano miste, ma alcuni genitori, visti i tanti stranieri, hanno deciso di chiedere il nulla osta per spostare i propri figli in una sezione o in un istituto diverso", aggiunge la preside.



Il presidente dell'Associazione presidi di Roma e Lazio, Mario Rusconi, ricorda che "il ministero dell'Istruzione ha comunicato che da quest'anno nelle classi in cui ci sarà un numero di stranieri superiore al 20-25% ci sarà un insegnante che, attraverso i corsi, anche pomeridiani, ai ragazzi stranieri che conoscono poco la lingua italiana, darà loro lezioni" di sostegno, per rinforzare l'apprendimento "della nostra lingua: è importante garantire l'inclusione. Bisogna certo fare sì che non ci sia un numero tale di bambini e ragazzi stranieri che non conoscono ancora bene l'italiano, altrimenti diventa impossibile poter svolgere le lezioni", conclude.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha inviato una nota ufficiale alla Dirigente dell'I.C. "Alfredo Aspri" di Fondi (LT) con l'invito a riequilibrare la costituzione delle classi prime, "con l'obiettivo di ristabilire un giusto bilanciamento tra studenti italiani e stranieri".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA