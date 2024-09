Rifiuti, a Roma primo sportello Tari in sede Municipio

Apre a Roma il primo sportello TaRi all'interno della sede di un Municipio. Il progetto pilota parte dal Municipio V, tra i più popolosi della città e, se la sperimentazione andrà bene, verrà replicato in altre zone della Capirale. Da questa mattina i primi cittadini si sono recati in via Torre Annunziata 1 per acquisire informazioni su richieste di attivazione della Tari, variazioni, cessazione o su avvisi di pagamento. Il servizio è rivolto alle sole utenze domestiche. Se l'esperimento avrà successo, l'obiettivo e quello di aprirne progressivamente uno in ogni municipio della città. A presentare l'iniziativa l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, accompagnata dal presidente di Ama Bruno Manzi, dal direttore generale di Ama Alessandro Filippi e dal presidente del Municipio V Mauro Caliste.

"L'apertura del primo sportello decentrato Tari è una sperimentazione che siamo certi produrrà buoni risultati - ha sottolineato Alfonsi - Questi sportelli verranno aperti gradualmente in tutti i minicipi e produrranno un beneficio complessiviso. Si offre un servizio di prossimità e si riuscirà ad intercettare meglio l'evasione". "Con l'attivazione di questo nuovo sportello, riservato alle famiglie, intendiamo avvicinare sempre di più i servizi al territorio" ha commentato il presidente di Ama Manzi. Mentre Caliste ha sottolineato: "Essere il primo municipio di Roma a offrire questo servizio ci riempie di orgoglio e sottolinea il nostro impegno verso una maggiore trasparenza, accessibilità e vicinanza alle esigenze della comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA