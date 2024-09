Mazza, francobollo ci ricorderà il buon lavoro a Buchmesse

"Questo francobollo è e sarà nel tempo una testimonianza concreta, non solo simbolica, del nostro passaggio a Francoforte come ospiti d'Onore. E quando dal 20 ottobre tutta questa avventura sarà riposta nel cassetto dei nostri ricordi, questo francobollo ci deve ricordare che abbiamo fatto un buon lavoro". Lo ha detto il commissario straordinario del governo per l'Italia Ospite d'Onore a Francoforte, Mauro Mazza, alla presentazione del francobollo celebrativo per l'Italia Ospite d'Onore alla Buchmesse, oggi al Ministero della Cultura e del Made in Italy.

"È un momento importante per noi almeno quanto se non di più di quando presentammo il nostro video di sei minuti, girato alla biblioteca Angelica di Roma, con la pagina di un libro che volava dalla finestra e andava a conoscere le bellezze dell'Italia per raccontare il futuro ai bambini del terzo millennio. E' un momento bello, altrettanto se non di più di quando presentammo il manifesto creato per noi da Lorenzo Mattotti con quella ragazza seduta che con il suo libro in mano guardava il mondo, si preparava ad affrontarlo, forte delle letture che, come diceva Umberto Eco: 'oltre alla vita propria ci permettono di vivere quella di tante altre persone" ha spiegato Mazza.

Il commissario ringraziando tutti i presenti, il ministero che ha ospitato la presentazione, i ministri Adolfo Urso e Alessandro Giuli "che ha scelto questo momento per la sua prima uscita pubblica" ha affermato: "questo sottolinea quanto il governo italiano consideri importante la nostra presenza a Francoforte dopo 36 anni come Ospiti d'onore".

"Vorrei salutare Gennaro Sangiuliano che ci ha sempre accompagnato con la passione e la cultura e l'esperienza che lo contraddistingue. E' per lui che sono qui" ha ricordato Mazza.





