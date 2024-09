Gualtieri, 'Premio De Andrè stabile nel calendario della città'

"Siamo contenti di presentare questa 23° edizione che torna finalmente nel cuore dell'XI Municipio dopo dieci anni, con un evento gratuito e aperto a tutti i cittadini, un evento di profilo nazionale". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio il Premio De Andrè.

"Un premio ormai consolidato che valorizza la musica e la cultura - ha aggiunto - Tanti giovani si potranno esibire, ma anche artisti famosi come Ron, Ariete, i Perturbazione e come special guest Enzo Avitabile. L'obiettivo è rendere questo premio un appuntamento stabile nel calendario della città. È una iniziativa nel cuore di un quartiere popolare e vuole aiutare i nuovi artisti, musicisti, poeti e pittori. Sono importanti i servizi e le infrastrutture - ha sottolineato il sindaco - ma la cultura è un servizio primario. Questo appuntamento ci permette di valorizzare la piazza e la proposta culturale di Roma nel nome di De Andrè, artista radicato e vicino alle persone ma anche capace di essere una voce altissima".

"Qual è la mia canzone preferita di De Andrè? E' una domanda difficile, sono troppe, ci dovrei pensare - ha concluso Gualtieri - Ci sono almeno venti canzoni che sono delle vette assolute".



