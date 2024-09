Gris Roma, 'per il Giubileo aumentare controlli su falsi preti'

Aumentare i controlli sui falsi preti e vescovi: è l'appello del Gris (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa) della Diocesi di Roma Il Gris ricorda quanto comunicato nei giorni scorsi dalla stessa diocesi circa il "sedicente patriarca e vescovo della Prelatura Cattolica SS. Pietro e Paolo" sig. Salvatore Micalef che "non è in comunione con la Chiesa Cattolica".

"Da tempo - sottolinea David Murgia - presidente del Gris della Diocesi di Roma - assistiamo oramai a un aumento di individui che, pur indossando abiti e insegne tipiche dei ministri della Chiesa Cattolica, in realtà con essa non hanno nulla a che fare. Nella maggior parte dei casi si tratta perlopiù di individui che riescono a far presa sui fedeli camuffandosi grazie a celebrazioni e liturgie molto simili a quelle cattoliche. Soprattutto in vista del Giubileo, proprio per una maggiore sicurezza dei pellegrini che qui verranno, occorre vigilare - è l'appello - per evitare confusione con realtà religiose che non solo non sono riconosciute o in comunione con la chiesa Cattolica ma spesso ne sono antagoniste".



