Giuli, su richieste filiera libro ci sarà attenta considerazione

"Ci sarà un'attenta considerazione da parte del ministero della Cultura. E' logico che sia così". Lo ha detto all'ANSA il nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuli, a margine della presentazione, oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del francobollo per l'Italia Paese Ospite d'Onore alla Buchmesse, dal 16 al 20 ottobre, rispondendo così alle richieste del mondo del libro che si è mobilitato unito.

Editori, librai, bibliotecari vorrebbero incontrarla. Sarà possibile? "Attenta considerazione" ribadisce il ministro come a voler dire che può significare anche questo.

"È un onore per me essere qui con l'emozione e la gratitudine del debuttante che sta per andare al Consiglio dei Ministri.

Debuttante in continua e affettuosa continuità con l'opera del mio predecessore, Gennaro Sangiuliano" ha affermato Giuli, nella sua prima conferenza stampa alla presentazione, oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy , del francobollo emesso per celebrare l'Italia Ospite d'Onore alla Buchmesse di Francoforte, dal 16 al 20 ottobre.

"Essere qui al ministero delle Imprese e del Made in Italy è una dimostrazione che la cultura non ha confini, non si fa soltanto nel ministero della Cultura. Tutti facciamo cultura e in circostanze importanti come la Fiera del Libro di Francoforte dobbiamo restituire un'immagine di compattezza di sistema" ha spiegato Giuli. Il francobollo rappresenta la nobilitazione di una grande tradizione italiana. E' un bene valore materiale che rappresenta la proiezione delle nostre radici. E' un momento importante per la nostra cultura italiana e in particolare per ciò che rappresenta la qualità della nostra editoria. E' un contesto internazionale quello che ci attende a Francoforte ed è bello confrontarsi con questo sapere" ha sottolineato il ministro della Cultura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA