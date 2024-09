FI torna in Assemblea Roma con Mussolini e Carpano

"Da oggi Forza Italia a Roma torna ufficialmente in Consiglio comunale con l'ingresso nel partito, divenuto ufficiale con la comunicazione avvenuta in Aula Giulio Cesare, dei consiglieri comunali Rachele Mussolini e Francesco Carpano ai quali, nel porgere il benvenuto, formulo i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutta la Segreteria romana".

Così in una nota Luisa Regimenti, segretario di Forza Italia Roma Capitale. "Dopo tre anni di assenza - aggiunge - Forza Italia è pronta a tornare protagonista in Campidoglio e dare voce ai tanti cittadini delusi dall'amministrazione di sinistra guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. I nuovi ingressi, al quale ho lavorato personalmente insieme a tutta la classe dirigente del partito a Roma, rappresentano un grande valore aggiunto per Forza Italia: con Rachele Mussolini, la consigliera comunale più votata a Roma nell'ultima tornata elettorale, e Francesco Carpano, consigliere che ha sostituito Carlo Calenda in Aula Giulio Cesare, il nostro progetto è più forte. Siamo pronti a lavorare, in sinergia con gli 11 consiglieri municipali azzurri, a quella alternativa di buongoverno di cui Roma ha urgentemente bisogno".



