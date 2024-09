Al via il Capitolo dei Paolini, la sfida nel mondo digitale

Dal 16 al 21 settembre si svolgono i lavori del XXIII Capitolo provinciale dei Paolini in Italia, la congregazione fondata dal beato Giacomo Alberione ad Alba nel 1914. A livello nazionale la Società San Paolo è guidata adesso da don Roberto Ponti, nominato Superiore provinciale per l'Italia lo scorso luglio. I religiosi, presenti nel nostro paese in 12 comunità, svolgono la loro missione di editori nel Gruppo Editoriale San Paolo, che pubblica Famiglia Cristiana, Jesus, Credere, Maria con te, BenEssere, Vita pastorale e Gazzetta d'Alba, oltre che attraverso l'emittente Telenova e le Edizioni San Paolo. Sul territorio italiano hanno inoltre una rete di librerie e Centri culturali.

Il Capitolo si è aperto ad Ariccia (Roma) alla presenza del Superiore generale don Domenico Soliman. Vi partecipano 32 religiosi delegati dalle diverse comunità. Saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio provinciale che per i prossimi quattro anni dovrà ispirare la presenza e l'azione dei Paolini in Italia, indicando anche le priorità pastorali ed editoriali su cui intraprendere iniziative.

Sotto la lente "il cambiamento d'epoca" in corso, con analisi e approfondimenti sugli scenari del nuovo villaggio digitale, sull'attualizzazione delle intuizioni originali di don Alberione e sull'impostazione delle comunità, alle prese con un incremento dell'età media dei religiosi, nonostante le nuove vocazioni in arrivo da più continenti. Gli stessi temi sono stati affrontati sabato e domenica scorsa nella sede romana della Società San Paolo in un'Assemblea aperta a tutti i Paolini italiani, a rappresentanti degli Istituti paolini di consacrazione e ai Cooperatori.

Alla fine del XXIII Capitolo di Ariccia - a cui ha rivolto la parola anche suor Gabriella Collesei, nuova Superiora provinciale per l'Italia delle Figlie di San Paolo, le Paoline - verrà redatto un documento programmatico che conterrà le basi dell'impegno dei Paolini nei prossimi anni.



