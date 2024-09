Prefetto Roma, 'no emergenza sicurezza, lavoriamo con serietà'

"Ne parlavamo col sindaco: stiamo lavorando molto su questo. Io ritengo che finché c'è un problema di sicurezza, una percezione di insicurezza non si tratta di una emergenza ma di un problema da affrontare con serietà cercando di porre in essere gli interventi migliori". Lo ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini, a margine di una iniziativa in prefettura con il Campidoglio, commentando i dati sui reati nelle città pubblicati dal Sole 24 Ore.

"C'è uno sforzo costante da parte di tutti, le forze dell'ordine, la polizia locale - aggiunge - sia per intervenire sia per stare vicini a soggetti come Vallati, don Coluccia, la signora Ronzio: cittadini che si stanno impegnando molto per dare segnali di legalità, e noi istituzioni stiamo vicine.

Stiamo lavorando e facendo del nostro meglio".



