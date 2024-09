Gualtieri, due anni di disagi per cancellare il degrado

"Stiamo trasformando la Capitale e penso che le romane e i romani abbiano compreso e condiviso la nostra scelta. Ormai stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel e tra pochi mesi vedremo i primi risultati di questo sacrificio.

Capisco il punto di vista di chi mi scrive messaggini per il traffico o perché non ci sono i tram, ma ho preso la scelta di riqualificare a fondo la città. Questa opportunità non poteva essere persa. In 2 anni abbiamo realizzato quello che non si è fatto negli ultimi 20". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervistato da La Repubblica sui cantieri nella capitale in vista del Giubileo.

"Gli ultimi mesi saranno intensi, ma ce la faremo. Ce la dobbiamo fare", avverte Gualtieri, secondo cui "siamo fiduciosi che tutte le opere principali saranno concluse per la fine del 2024".

Per quanto riguarda i trasporti "le strade che stiamo rifacendo oggi in profondità dureranno 15 anni. Così come gli investimenti sui trasporti sono destinati a durare nel tempo: penso ai disagi vissuti per le chiusure della metro A, che poi marcerà senza più stop imprevisti. Lo stesso vale per i tram, che da domani verranno sostituiti per più di un mese da bus. I romani avranno una rete nuova, mille autobus in più e mille taxi in più. Questa sarà l'eredità del Giubileo per la città. I trasporto pubblici che abbiamo trovato cadevano a pezzi. Roma uscirà finalmente da una situazione di degrado".



