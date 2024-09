E' morto ieri sera al policlinico Gemelli, dove era stato trasportato in gravissime condizioni, il bimbo di 2 anni caduto lo scorso 24 agosto in una piscina privata in zona Le Rughe a Roma., Il bimbo è morto in seguito all'aggravamento del quadro clinico legato all'annegamento. Sul posto dopo l'incidente erano intervenuti i carabinieri della stazione Le Rughe e della compagnia Cassia.



