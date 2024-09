All'Antiquarium i capolavori della collezione Torlonia

Tornano a splendere alcuni capolavori della collezione Torlonia nello spazio Antiquarium, ricavato all'interno delle Scuderie di Villa Albani Torlonia. Si tratta di straordinarie sculture selezionate dal curatore Carlo Gasparri e recentemente restaurate nei Laboratori Torlonia, grazie al supporto di Bulgari e l'affiancamento della Soprintendenza Speciale di Roma, in occasione del decennale della Fondazione. Tra le opere scelte per celebrare l'apertura di questo spazio d'arte spicca uno spettacolare gruppo con Eros su biga trainato dai cinghiali, originariamente conservato a Villa Albani Torlonia e successivamente nel Museo Torlonia. In mostra anche alcuni esempi di figure animali come l'aquila e il daino, busti ritratto come quello di 'Ignoto c.d. Balbino o Ignoto c.d. Otone', l'erma con testa del gruppo di Philoumeno e l'erma di Alcibiade. E ancora 'Milone crotoniate', una statua femminile con due anfore, e il bassorilievo con copia dell'Eros su biga con cui è messa in dialogo una straordinaria Vasca in marmo Africano. "Sono alcune tra le più significative opere conservate nel Museo Torlonia e provenienti da Villa Albani che tornano ora temporaneamente nella villa - commenta il curatore Carlo Gasparri - per essere presentate al pubblico nella loro sede d'origine". "Questi esemplari selezionati - prosegue il curatore - permettono di percepire soluzioni decorative e filoni del gusto oggi non più rappresentati nella villa e che in alcuni casi mostrano come siano state oggetto di importanti interventi integrativi, al loro arrivo nel Museo Torlonia". L'Antiquarium è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13.



