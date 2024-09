Una tonnellata di hashish in un box auto a Roma, 2 arresti

La polizia ha sequestrato a Roma oltre una tonnellata di hashish nascosta in due box auto ed ha arrestato due uomini di 61 e 31 anni. L'operazione è stata svolta nel quadrante di Monte Mario dagli investigatori della squadra mobile.

I poliziotti sono intervenuti in via Tommaso Pendola dove hanno visto arrivare un uomo a bordo di un'auto e aprire un box. Gli agenti hanno sentito immediatamente un forte odore, così hanno raggiunto e bloccato un 61enne italiano.

All'interno del box sono stati trovati più di 735 chili di hashish, suddivisi in panetti, mentre l'uomo aveva addosso 1500 euro. A casa c'erano altri 24 grammi della stessa sostanza e 7400 euro. I poliziotti hanno trovato l'uomo in possesso di un mazzo di chiavi che aprivano il lucchetto di un altro box in uso a un'altra persona. All'interno c'erano oltre 400 kg di hashish.

Poco dopo nelle vicinanze hanno rintracciato e identificato il proprietario del box, un 31enne italiano. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La Procura ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida degli arresti. Il sequestro si aggiunge ad altre due operazioni portate a termine dalla polizia nel periodo estivo con il sequestro di altre due tonnellate di stupefacenti.

