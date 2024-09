Roma entra nella rete dei 'Comuni Amici delle tartarughe marine'

Roma entra a far parte della rete dei Comuni Amici delle Tartarughe marine. L'assessora capitolina all'Ambiente Sabrina Alfonsi e il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti hanno firmato oggi sulla spiaggia di Capocotta a Ostia il protocollo d'intesa con il quale Roma Capitale aderisce al progetto europeo Life Turtlenest - Azioni di conservazione finalizzate alla tutela della specie Caretta caretta e alla salvaguardia degli habitat costieri. Lo rende noto il Campidoglio.

Nello specifico, Roma Capitale si impegna a garantire il rispetto della normativa a tutela del mare e degli ambienti costieri, come ad esempio il divieto di sosta e transito sulle spiagge dei mezzi a motore, l'accensione di fuochi o falò, l'abbandono di rifiuti, a favorire la pulizia manuale delle spiagge e ad evitare gli interventi di sbancamento e spianamento delle dune che possano alterarne il contorno e minare l'integrità dell'ambiente costiero, oltre ad incentivare il coinvolgimento e la partecipazione civica dei cittadini.

Legambiente si impegna a valorizzare e accompagnare le azioni dell'Amministrazione comunale e dei gestori degli stabilimenti balneari e a realizzare, in collaborazione con i referenti territoriali del Progetto Life Turtlenest, attività di carattere scientifico, culturale e formativo inerenti alla tutela delle tartarughe marine e della biodiversità marina in generale.

"La firma di questo accordo con Legambiente sottolinea l'impegno di Roma per la tutela della biodiversità marina e, in particolare, l'attenzione per questa specie di tartarughe, le Caretta Caretta, di cui, negli ultimi anni, sono state individuate diverse nidificazioni proprio sulle dune di Ostia" afferma Alfonsi. "Il protocollo - aggiunge Zampetti - è l'esito di un percorso che Legambiente porta avanti da anni per la salvaguardia delle tartarughe marine. L'adesione di Roma, che si aggiunge alla lunga lista dei Comuni coinvolti, è un passo importante, poiché rappresenta un faro da seguire a livello nazionale. Grazie al protocollo, la Rete TartaLazio lavorerà in sinergia con il Municipio X e gli stabilimenti balneari".





