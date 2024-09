'Fermarsi in tempo', Pasquale Pes si racconta in un libro

Un libro scritto nel suo buen retiro in Kenya, dal titolo "Fermarsi in tempo". Pasquale Pes ha raccontato la sua vita, avventurosa e ricca di successi, di imprenditore ma con alcune tappe nel mondo dello sport.

Di umili origini, nato a Fiumicino nell'immediato dopoguerra, è partito da zero fino ad affermarsi nei settori dell'edilizia e delle infrastrutture, nella Libia del Colonnello Gheddafi, appena rientrato in Italia ha vinto la scommessa di entrare nel Consiglio d'amministrazione della Roma, diventando l'uomo di fiducia del presidente Viola e successivamente amico sincero di Luciano Gaucci, al fianco del quale è entrato nella storia, vincendo con il cavallo Tony Bin il Grand Prix de l'Arc de Triomphe a Parigi. Con Gaucci, conosciuto da presidente della Roma, ha condiviso poi anche la felice esperienza al Perugia.

Ma il richiamo dell'Africa è stato incessante e ha deciso di intraprendere una nuova attività imprenditoriale in Kenya.

Facendo tesoro dei consigli e degli errori dei suoi maestri, Viola e Gaucci, così diversi, ma uniti dalla straordinaria capacità di vivere situazioni sportive da protagonisti, mai da comprimari. Imparando a non andare oltre i suoi limiti.

"Fermarsi in tempo" è un'autobiografia vera, senza veli e ricca di aneddoti, che racconta l'uomo, l'imprenditore, il dirigente sportivo.



