Casu (Pd), 'solidarietà a Vallati, il Calcio sociale va avanti'

"Ha ragione Massimo Vallati: vince solo chi costruisce. E il 'Calcio sociale' lo dimostra ogni giorno. Chi ha distrutto la sua auto non fermerà mai il lavoro di un'intera comunità che a Corviale ha scelto la forza inclusiva dello sport per combattere criminalità e degrado e che per questo merita sempre pieno sostegno da parte di tutte le Istituzioni e forze politiche e sociali che si riconoscono nei principali e nei valori della Costituzione" così su X il deputato democratico, Andrea Casu.



